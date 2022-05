Die Glanzlichter unter den Stars der Eishockey-WM

Schmerzhafte Erinnerungen an Deutschlands Jung-Star Moritz Seider hat Österreichs Dominic Zwerger. Der Verteidiger ist trotz seines Alters von nur 21 Jahren auch in der NHL schon für seine harten Checks gefürchtet. Beim 3:1 im letzten Test am vergangenen Sonntag gegen die Österreicher erwischte der Detroit-Legionär Zwerger so hart, dass dieser mit einer Gehirnerschütterung für die WM ausgefallen ist. Ein Glück, dass die Deutschen in der Vorrundengruppe A in Helsinki spielen.