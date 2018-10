Der Millionenstar aus Las Vegas ist von Wien begeistert

Für den Verteidiger war es die richtige Entscheidung: „Die Stadt ist wunderschön und der Klub ist nicht so weit entfernt von dem, wo ich her komme. Es ist alles sehr professionell.“ Etwas überrascht ist er von der Intensität unter Caps-Coach Dave Cameron: „Das Training ist wirklich hart.“ Die Wiener erinnern ihn ein wenig an seine Kollegen in der Wüstenstadt. „Die Caps haben einige Schlüsselkomponenten, mit denen sie Spiele in vielen verschiedenen Arten gewinnen können. Das macht aus einem guten Team ein großartiges Team.“ Die Stärke von Las Vegas sei, dass die Mannschaft aus Spielern gebildet wurde, die von ihren alten Klubs nicht gewollt worden waren. „Das hat uns zusammengeschweißt. Wir sind zu einer Gruppe geworden, die sich selbst reguliert. Das hat den Druck von den Trainern genommen. Hier bei den Caps gibt es auch so eine Gruppe an Spielern, die mich an Vegas erinnert. Ein Coach kann etwas einfordern, aber wenn es von Kollegen kommt, dann wirkt es viel mehr.“