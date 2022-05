Deutschland startet mit einem Sieg in die Eishockey-WM

Finnland hat bei der Eishockey-Heim-WM mit viel Mühe den zweiten Sieg geholt. Die Auswahl der Gastgeber erkämpfte sich am Samstag in der Österreich-Gruppe B in Tampere dank eines späten Powerplay-Treffers einen 2:1-Erfolg gegen Lettland. Tschechien hatte davor sein Auftaktspiel gegen Großbritannien 5:1 gewonnen. In Gruppe A in Helsinki besiegte Deutschland die Slowakei mit 2:1. Klare Siege feierten die Schweiz (5:2 gegen Italien) und Dänemark (9:1 gegen Kasachstan).

Finnland hatte mit Mikael Granlund hochkarätige Verstärkung aus der NHL erhalten - und der Stürmerstar der Nashville Predators wurde gleich zum Matchwinner. Granlund erzielte in der 58. Minute in Überzahl den Siegtreffer für den Olympiasieger, der von Lettland voll gefordert wurde.

Rudolfs Balcers (9.) brachte den Außenseiter (mit den beiden Österreich-Legionären Andris Dzerins/Linz und Renars Krastenbergs/VSV) im Konter in Führung. Es dauerte bis zur 31. Minuten, ehe Sakari Manninen (31./PP) der Ausgleich gelang.

Im Nachmittagsspiel hielt der Brite Ben Bowns, im Oktober 2020 Kurzzeit-Torhüter der Graz99ers, gegen Tschechien bis zur 28. Minute sein Gehäuse sauber, ehe er von Matej Blumel bezwungen wurde. Wenige Sekunden, nachdem einem erfolglosen Penalty von Roman Cervenka erzielte Jakub Flek (33.) das 2:0. David Jiricek (42./PP), Jiri Cernoch (47.) und Blumel (49.) erhöhten auf 5:0, Ben Lake gelang der Ehrentreffer (51.). Die Briten gelten als Österreichs direkter Konkurrent um den Klassenerhalt.