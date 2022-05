Schneider hatte vor der Pause mit einem Gewaltschuss zum 1:2 (20.) getroffen. Nach einem schönen Spielzug und einem Foul an Nissner gab es erstmals ein Powerplay für die Österreicher, die den Puck schön laufen ließen. Haudum hatte bei einem Stangenschuss Pech (26.), wenig später schupfte Lebler den Puck knapp über die Latte auf das obere Tornetz. Bei eine weiteren Lebler-Schuss rutschte der Puck nach einer missglückten Abwehr von Hogberg knapp am Tor vorbei, in Minute 29 traf Huber nur die Stange. Statt 3:2 für Österreich stand es nach einem Fehler von Goalie Starkbaum 1:3. Dem sonst so starken Wiener rutschte ein Puck zwischen den Beinen hindurch, Nordström reagierte am schnellsten und schob ein (33.).

Im Schlussdrittel versuchte Schweden, das Spiel zu kontrollieren, die Österreicher verteidigten aber gut und aufmerksam.

Die Schweden waren nur mit drei Blöcken ins Spiel gegangen, weil sie noch auf Verstärkungen aus der NHL warten. Die Österreicher lieferten gesamt eine erfreulich gute Leistung ab. Das letzte WM-Duell mit den Schweden ging noch 1:9 und mit einem Zwei-Klassen-Unterschied aus.

Am Sonntag, 15.20 Uhr (live ORF Sport+), treffen die Österreicher auf das Team der USA.