3:5-Niederlage gegen Norwegen: Erster WM-Dämpfer für Österreich

Norwegen blieb in Unterzahl, weil der verlangte Videobeweis den Tor-Entscheid der Referees nicht aufhob. Doch Österreich patzte: Raffl spielte im Angriffsdrittel blind einen Pass in die Mitte, Heinrich war aber nach einem Check noch nicht in Position. Der Norweger Rosseli Olsen stürmte alleine auf Kickert zu und egalisierte nur 45 Sekunden nach dem 1:0.

Es entwickelte sich ein Spiel, das für Österreich schwieriger verlief als jenes gegen Tschechien. Denn die Norweger teilten körperlich aus, Österreich wollte spielen, machte aber zu viele Fehler. Gleich nach der Pause erhöhte Martinsen in Überzahl auf 2:1 für Norwegen (21.). Weil Wimmer Johanessen auf Goalie Kickert geschubst hatte, konnten die Referees im Videobeweis keine Tormannbehinderung werten.