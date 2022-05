Sieg gegen Tschechien: Österreich schafft die nächste WM-Sensation

"We have a good goal", rief der Referee 37,6 Sekunden vor dem Ende der Partie zwischen Österreich und Tschechien ins Mikrofon. Und die Hundertschaft aus Österreich unter den 3.264 Fans in der imposanten Nokia-Arena von Tampere sprang begeistert auf.

Österreich punktete im dritten Spiel gegen eine absolute Weltklasse-Mannschaft zum zweiten Mal bei dieser WM.