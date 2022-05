Turbulente Reise zur Eishockey-WM: "Da ist doch Rotz drinnen"

Kleine Beispiele gefällig?

Am Wiener Flughafen sollte man doch tatsächlich bei der Sicherheitskontrolle sein benütztes Taschentuch in der Hand zerdrücken. Meinem staunend fragenden Blick wurde entgegnet: "Machen sie es einfach." "Nein, sicher nicht. Da ist doch Rotz drinnen", entgegnete ich entsetzt. "Aber da könnte eine Rasierklinge drinnen sein", setzte der junge Mann fort. Ich soll also eine durch Rotz versteckte Klinge in meiner Hand zerdrücken?

Nein wirklich nicht. Ich bin ja nur Sportjournalist und kein Zauberer. Das Taschentuch landete in einer Mistschachtel, der genervte Security rief mir nur nach "Gehn’s einfach weiter."