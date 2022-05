Nach WM-Sensation gegen USA: Wie Österreichs Talente den Ton angeben

Es war die 15. Minute im Duell mit den USA, als auch dem letzten Beobachter klar geworden sein muss, dass eine neue Generation im österreichischen Eishockey am Werk ist. In unwiderstehlicher Manier überlief der 18-jährige Marco Kasper in Überzahl die US-Mannschaft und spielte unerwartet vor das Tor zurück, wo sich der 24-jährige Benjamin Nissner gegen die NHL-Hünen Platz verschaffte und zum 1:0 traf. "Ein geiles Gefühl. Unglaublich, wie der Marco an denen vorbeigezogen ist", sagte Nissner.