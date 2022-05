Punktgewinn gegen die USA: Österreich sorgt für eine WM-Sensation

Die Führung

Die Österreicher spielten speziell im ersten Drittel überraschend stark und gingen mit einer verdienten 1:0-Führung in die Kabine. Die Amerikaner fassten in den ersten 20 Minuten drei Strafen aus, Österreich kam ins Spielen. NHL-Hoffnung Marco Kasper umkurvte in Überzahl alle Gegner, spielte hinter dem Tor überraschend zurück und Nissner traf aus kurzer Distanz zum 1:0 (15.). Dass der Torschütze in der Pause mit Schmerzen über das Eis in die Kabine führ, zeigte, mit welcher Leidenschaft die Österreicher unterwegs waren. Nissner war vor seinem Tor mit dem Rücken voraus in die Bande gekracht.