Eishockey-WM: Was Österreich im Finale gegen Großbritannien braucht

Trotz der großteils guten Leistungen des Nationalteams bei der WM in Finnland steht am Montag ein Endspiel gegen Großbritannien um den Klassenerhalt (19.20 Uhr, ORF Sport+) an. Verliert Österreich nach 60 Minuten, dann waren der Sensationssieg gegen Tschechien und die Punktegewinne gegen USA und Lettland nichts wert. Die Briten schafften 2019 als Aufsteiger sensationell den Klassenerhalt und setzten sich auch 2021 im Duell mit Belarus durch.

Was man vor dem Gruppenfinale wissen muss:

Die Ausgangslage Es ist einfach: Weil Großbritannien am Sonntag gegen Lettland beim 3:4 ohne Punkt blieb, hat Österreich in der Gruppe B drei Zähler Vorsprung auf den letzten Platz. Die Briten könnten Österreich nur noch mit einem Sieg nach 60 Minuten verdrängen. Holt Österreich einen Punkt, dann ist die Teilnahme an der A-WM 2023 fixiert. Teamchef Roger Bader will keine Favoritenrolle sehen: „Das ist ein 50:50-Spiel.“