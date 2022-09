Irrer Weltrekord von Kipchoge: Der Läufer von einem anderen Stern

Bei starker Bewölkung, milden Temperaturen und Windstille in Berlin lief die Spitzengruppe in einem Höllentempo los. An der Halbmarathon-Marke kam das Führungsduo hinter den Tempomachern nach kaum zu fassenden 59:51 Minuten vorbei – es schien sogar die 2-Stunden-Marke in Gefahr zu sein. Doch der letzte Helfer stieg nach gut 25 Kilometer aus. Kipchoge war von da an auf sich alleine gestellt, lief unterstützt von Hunderttausenden euphorischen Zuschauern nur noch gegen die Uhr. Ganz konnte er das Tempo dann doch nicht halten, seinen bisherigen Weltrekord unterbot er dennoch mehr als deutlich.