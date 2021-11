Zwei Mal 42.: Speed-Star Vincent Kriechmayr nimmt die Kriechspur

Über all die Jahre, die er nun im Weltcup unterwegs ist, hat sich Vincent Kriechmayr mehr und mehr Beat Feuz angenähert. Rein sportlich, denn der Oberösterreicher ist mittlerweile wie der Schweizer ein Weltmeister seines Faches, aber auch bei der Herangehensweise. Drückte Kriechmayr in seinem Übereifer früher noch in jedem Abfahrtstraining bedingungslos aufs Gas und wirkte beunruhigt, wenn jemand deutlich schneller war als er, so hat er sich mittlerweile eine gewisse Gelassenheit angeeignet.

Nach der Devise: Sollen sich die anderen doch im Training verausgaben, ich bin dann zur Stelle, wenn's wirklich entscheidend ist.