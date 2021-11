ÖSV-Abfahrer Max Franz: Der größte Gegner ist sein Rücken

Vor der Abreise nach Übersee, wo am Freitag in Lake Louise (Kanada) die Speed-Saison mit einer Abfahrt eröffnet wird, führte Max Franz deshalb noch in das Sanatorium Kettenbrücke in Innsbruck. Dort wurde der 32-Jährige infiltriert, nachdem alle anderen Therapieformen, die er zuvor versucht hatte, nicht die gewünschte Genesung brachten.

"Ich habe einige Leute abgeklappert", berichtet Max Franz, "wir haben's mit Nadeln probiert, ich war beim Osteopathen in Schliersee. Es hat sich dann zwar immer leicht gebessert, aber in der Belastung ist der Schmerz gekommen. Es ist nie der Erfolg eingetreten, den wir uns erhofft haben. Wir haben wirklich nicht gewusst, wie und was."