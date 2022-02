Warum die Österreicher bei Olympia in Peking so sehr glänzen

In der Vorbereitung auf die Spiele in China wurde nichts dem Zufall überlassen. Nur einige Beispiele: Österreichs Rodler entnahmen bei ihrer Generalprobe im Herbst Eisproben aus dem Olympia-Eiskanal, um mit den Wissenschaftern des Instituts für physikalische Chemie in Innsbruck die perfekten Kufen für Peking zu finden. Die Spuren der Goldmedaille von Snowboarder Benjamin Karl wiederum führen ins Ennstal, wo am Hauser Kaibling die Olympiastrecke fast eins zu eins nachgebaut wurde. Für die Skicrosser wiederum wurden in den vergangenen Tagen in Erl noch einige Passagen des Olympia-Parcours simuliert. Und die Nordischen Kombinierer reisten im vergangenen Sommer trotz Corona in die USA, weil die Sprungschanze in Park City sich auf einer ähnlichen Seehöhe befindet wie der Olympiabakken in Peking (1.700 Meter).