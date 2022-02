Olympiasieger Hämmerle: "Ein guter Tag für Vorarlberg"

Zumal es ja auch lange über ihn geheißen hatte: Ja, der Alessandro Hämmerle ist ein Muster an Konstanz und gewinnt deshalb regelmäßig den Weltcup, aber bei Großereignissen bringt er am Tag X die Leistung nicht auf den Punkt und auf das Brett.

„Die WM-Silbermedaille letztes Jahr in Idre war in dieser Hinsicht sehr wichtig für mich“, erzählt der 28-jährige Montafoner. „Weil ich gesehen habe, dass ich meine Leistung auch bei Großereignissen abrufen kann.“

In Peking trat Alessandro Hämmerle am Donnerstag clever & smart auf. In seinen K.-o.-Läufen vom Achtelfinale bis zum Finale gab er sich nicht die geringste Blöße und ließ sich auch in keine riskanten Mann-gegen-Mann-Duelle verwickeln. Er hatte sogar den Mut, auf ein anderes Snowboard zu wechseln, weil er sich dadurch Vorteile erhoffte. Als er im Finallauf schließlich in der dritten Kurve mit einem raffinierten Überholmanöver die Führung übernahm, dachte er sich nur: „Junge, jetzt bist du vorne. Gib Gas! Das lässt du dir nicht mehr nehmen.“