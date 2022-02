Warum ÖSV-Snowboardstar Hämmerle eine Abschusspanik hat

Das ist ja genau der große Reiz und zugleich auch das große Dilemma im Boardercross, diesem spektakulären Vierkampf im Hindernisparcours. So mitreißend die Rennen sind, so unberechenbar ist dieser Kampf Mann gegen Männer. „Egal, wie gut du fährst. Du hast nicht immer alles selbst in der Hand“, erklärt Hämmerle.