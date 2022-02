Österreichs Wirtschaft fährt mit aufs Stockerl

Die vier großen Marken glauben, im Jahr 2025 in China 300.000 Paar Ski absetzen und einen Umsatz von bis zu 120 Millionen Euro machen zu können, womit das Land zu einem der großen europäischen Märkte aufrücken würde. 2020/’21 wurden in China knapp 14.000 Paar Ski abgesetzt, im Winter vor der Corona-Pandemie waren es doppelt so viele.

Skilehrer als Halbgötter

Auch Österreichs Skilehrer, die in Asien tätig sind, können das Land in China bewerben. „Staatlich geprüfte Skilehrer gelten dort als Halbgötter“, sagt Kellermayr. Österreichs Skischulen würden in Asien als die weltbesten angesehen, Österreich gelte als weltbeste Skination.

Wann Touristen aus China wieder nach Österreich reisen können, ist wegen Corona unklar. Dennoch ist der Asien-Chef der Österreich Werbung, Emanuel Lehner-Telic, guter Dinge: „Die Sehnsucht nach der kalten Jahreszeit ist in China da und auch wenn die Grenzen quasi noch zu sind, sehen wir mittelfristig großen Chancen für den österreichischen Tourismus.“