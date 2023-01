Vor KAC - VSV: „Im Derby ist es egal, was davor passiert ist“

Gleich zwei Schlagerspiele finden am Sonntag in Klagenfurt und Wien statt: in Kärnten das Derby zwischen dem KAC und dem Villacher SV (18 Uhr, Puls4) und in Wien das immer emotionale Duell der Capitals mit Salzburg (17.30).

Theri Hornich ist in der dritten Saison TV-Expertin bei Liga-Partner Puls4, davor war sie jahrelang die einzige Frau in österreichischen Männerligen. Dass die ehemalige Torfrau vor der Kamera landen sollte, hätte sie sich selbst nie gedacht. „Als Puls24 die Rechte an der ICE Hockey League übernahm, hat mich Martin Pfanner zum Casting eingeladen. Ich wollte aber nicht und habe mich gar nicht beworben. Aber er hat mich noch einmal kontaktiert und mich überredet.“ Mittlerweile mache ihr der Job Spaß.