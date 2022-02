Vor dem Slalom: ÖSV-Star Marco Schwarz und der große Olympia-Frust

Die Wurzel allen Übels liegt laut Schwarz in einer Verletzung, die er sich im November zugezogen hatte. Zwar blieb dem Kärntner nach dem Einriss des vorderen Syndesmosebandes im linken Sprunggelenk eine Operation erspart, doch der 26-Jährige verpasste die wichtigsten Trainingswochen für den Winter.

"Die Verletzung hat mich aus dem Konzept geworfen", gesteht Marco Schwarz. Das erkennt man an seinen Fahrten, das spiegeln auch die Ergebnisse wider. Ein neunter Platz im Riesentorlauf von Adelboden und ein zehnter Rang im Slalom in Wengen waren seine Top-Ergebnisse. Damit wäre er nach Papierform im österreichischen Slalomteam nur die Nummer fünf, denn Strolz, Manuel Feller, Michael Matt und Fabio Gstrein schafften es in diesem Winter allesamt in die Top 4.