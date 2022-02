Noch zehn Medaillen für den österreichischen Olympia-Rekord

Ski alpin

Vier Medaillenentscheidungen gibt es noch bei den Alpinen. Während in der Kombination der Frauen angesichts der vielen prominenten Allrounderinnen (Shiffrin, Gisin, Holdener, Brignone) ein Podestplatz eine Sensation wäre, sind in den übrigen drei Rennen Medaillen absolut in Reichweite.

Nach dem bisherigen Saisonverlauf gehören die Österreicherinnen am Dienstag in der Abfahrt zum Kreis der Mitfavoritinnen. In fünf der sechs Abfahrten in diesem Winter stand eine ÖSV-Läuferin auf dem Podest.

Ähnlich ist die Ausgangslage im Herren-Slalom. Mit Johannes Strolz gibt’s einen Saisonsieger, der nach dem Triumph in der Kombination das goldene Momentum auf seiner Seite hat. Manuel Feller wiederum kann als einer von wenigen Slalomläufern bereits zwei Podestplätze vorweisen. Im abschließenden Teambewerb sollte Österreich ebenfalls in den Top 3 landen können.

Prognose: 3 Medaillen