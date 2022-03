Von KAC bis Capitals: Wie heißen die Favoriten im Eishockey-Play-off?

Capitals (4.) – KAC (8.)

Es war nach dem Grunddurchgang klar, dass auf den Viertplatzierten die heiße Kartoffel wartet, die sich die Top 3 im Play-off-Pick nicht anfassen trauen. Trotz Heimvorteil im ersten Spiel sind die Capitals gegen den Meister Außenseiter. Der KAC fiel nur wegen Corona und Verletzungen auf Rang acht zurück, jetzt sind wieder fast alle an Bord. Mit drei Siegen in den vier Saisonduellen zeigte der Meister, wo es langgehen könnte. Capitals-Coach Dave Barr muss sich gegen die disziplinierte Taktik des KAC etwas einfallen lassen. „Sie zwingen dich, schnelle Entscheidungen zu treffen“, sagte der Kanadier. Ausgeglichen scheint nur das Duell der Torhüter, in dem Wiens Starkbaum mit sieben Saison-Shutouts den Vergleich mit KAC-Meisterkeeper Dahm nicht scheuen muss.

KURIER-Tipp 1:4