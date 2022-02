Paul Ullrich steigt in die Eishockey-Trainerriege in Deutschland auf

„Die Spieler, die Verantwortlichen des Klubs und der Staff haben großes Vertrauen in meine Arbeit. Als es in Augsburg zum Trainerwechsel gekommen ist, war ich gerade in meiner Funktion als Skills Coach vor Ort und habe spontan das Teamtraining übernommen und geleitet“, berichtet Ullrich. Vor seinem Wechsel war er ein paar Tage im Monat in Augsburg und leitete Trainings zur Verbesserung der individuellen Fähigkeiten der Spieler – eine Tätigkeit, die bei den Teams bei großen Corona-Ausfällen beliebt ist. Taktisches Training ist derzeit kaum möglich, da bei einigen Teams die halbe Mannschaft in Quarantäne ist.

Guter Start

Das erschwere derzeit auch die Umsetzung der Vorstellungen des neuen Trainerteams um Serge Pelletier, der den Großteil seiner Karriere in der Schweiz verbrachte. Ullrich erklärt: „Wir wollen schnelles, druckvolles und modernes Eishockey spielen.“

Die Regelungen für corona-infizierte Spieler sind streng. Nach einer Infektion dauert es fast zwei Wochen, bis ein Spieler zurückkehren darf. Aber auch die Liga ist strenger. Die DEL hält sich an den internationalen Verband. Solange zehn Spieler plus ein Tormann fit sind, muss gespielt werden. Gegen Straubing hatte Augsburg nur 13 Spieler zu Verfügung. Dennoch wurde 7:4 gewonnen.