Ein Österreicher in der obersten Liga der Eishockey-Trainer

Wer den größten Eishockey-Talenten der Welt zum Beispiel bei der Unter-20-WM in Edmonton auf Kufen und Kelle geschaut hat, kann erahnen, wie hart die Youngsters an ihrer Technik arbeiten.

Skills werden speziell im Eishockey die technischen Fähigkeiten genannt, die Skills Coaches werden immer gefragter. Ein Österreicher spielt in diesem Bereich in der obersten Liga. Paul Ullrich wurde am Mittwoch als einer von 16 Skills Coaches präsentiert, die bei der Tagung von „The Coaches Site“ von 22. Bis 26. März einen Vortrag halten dürfen. Eine große Ehre für den 34-jährigen Villacher - auch, wenn das Symposium zum zweiten Mal nach 2020 nicht in Toronto sondern online stattfindet: „Es gibt in dieser Größenordnung nur zwei Tagungen. Eine von der NHL und das von The Coaches Site. 150 Trainer haben sich beworben.“ Ullrich wurde als einer von zehn ausgewählt, weil es dann viele gute Bewerbungen gab, wurde das Teilnehmerfeld auf 16 aufgestockt. 3.000 Trainer werden vor den Bildschirmen erwartet.