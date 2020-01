Eishockey-Talent Marco Rossi: "Mein Traum ist der Stanley Cup"

Ihr Vater war selbst Eishockey-Profi bei Feldkirch. Wie wichtig war das in Ihrer bisherigen Laufbahn?

Extrem wichtig. Er hat mir immer geholfen, seit ich mit dem Eishockeyspielen begonnen habe. Ich war schon früh gut, und er wollte mir immer zeigen, dass es noch viele andere gute Spieler gibt. Wir sind nach Schweden und Finnland zu Camps geflogen. Da war ich acht Jahre alt. Ab zehn Jahren habe ich in der Schweiz für Rheintal gespielt. Mit 13 ging es nach Zürich. Das war für meine Entwicklung noch besser. Vor zwei Jahren ist dann die Entscheidung gefallen, dass ich nach Kanada gehe. Mein Papa wollte, dass ich noch ein Jahr in Zürich bleibe, aber ich wollte es unbedingt.

Sie werden oft als Getriebener beschrieben. Wann ist Marco Rossi zufrieden?

Das sagen wirklich viele Leute. Auch meine Mitspieler. Ich bin schon auch zufrieden mit mir, aber ich weiß, dass es immer noch besser geht. Ich will jeden Tag besser werden. Am Ende des Tages bin ich schon mal stolz auf mich. Aber ich weiß, am Morgen geht es wieder bei null los.

Was soll einmal in der wichtigsten Schlagzeile Ihrer Karriere stehen?

Dass ich den Stanley Cup gewonnen habe.