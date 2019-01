Vaneks Eintausender: "War in meinem Traum nicht dabei"

Österreichs Eishockey-Star Thomas Vanek absolvierte am Freitag sein 1.000. Spiel im Grunddurchgang der National Hockey League ( NHL). Der 35-Jährige feierte sein Jubiläum mit einem Treffer und einem Sieg seiner Detroit Red Wings über die Nashville Predators. Mit der Austria Presse Agentur sprach Vanek vor dem Jubiläumsspiel über Statistiken, seine neue Rolle und die Zukunft.

Was geht in ihrem Kopf herum, wenn Sie an den Meilenstein denken?

Ich bin natürlich stolz, es ist ein Supererlebnis. Als kleines Kind habe ich immer von der NHL geträumt, aber jetzt sind es schon 14 Jahre. Das 1.000ste Spiel war in meinem Traum nicht dabei. In meinem Rookie-Jahr hat (Routinier) Chris Drury gesagt: genieße jedes Spiel und jedes Tor, es geht schnell vorbei. Als 20-Jähriger sagt man 'Ja, Ja', aber es ist wirklich schnell vergangen. Vielleicht schaue ich in 15, 20 Jahren zurück und sage, cool.

Wie fällt der Rückblick aus? Gibt es besondere Spiele, an die Sie dabei denken?

Ich kann auf eine ganze Karriere zurückblicken. Von dem Moment an, als ich mit 14 weggegangen bin. Das ist 21 Jahre her. Ich bin damals in Kanada in eine super Familie gekommen, das gleiche dann in Sioux Falls. Die nächste Stufe, das College, war ein absoluter Wahnsinn, für so eine Uni wie Minnesota zu spielen. Dort habe ich im ersten Jahr gemerkt, dass die Chance für die NHL richtig da ist. Dann natürlich das erste Spiel in Buffalo. Vom Eishockey her würde ich nichts ändern. Das war unglaublich.