Benjamin Baumgartner, die Zukunft des österreichischen Eishockeys

Teenager bei einer WM gibt es im österreichischen Eishockey-Nationalteam selten. Benjamin Baumgartner ist nach Andreas Kristler (2009) und Lukas Haudum (2016, 2017) erst der dritte in den vergangenen 15 Jahren. Der 19-Jährige aus Zell/See steht im Duell mit seiner Wahlheimat Schweiz am Dienstag (20.15 Uhr) in Bratislava vor seinem WM-Debüt.

"Ich bin sehr gespannt und freue mich sehr", sagte Baumgartner, der mit dem Vorarlberger Marco Rossi (17) als größte heimische Stürmerhoffnung gilt. Der Center hat in dieser Saison den Sprung von den Junioren über das Farmteam in die Profimannschaft des Schweizer Rekordmeisters HC Davos geschafft

"Am Saisonanfang bin ich nicht so gut gestartet. Aber ich habe den Schritt in die erste Mannschaft geschafft und mich dann stark weiterentwickelt. Ich habe mich an Tempo und Männereishockey gewöhnt und zum wichtigsten Zeitpunkt am besten spielen können", analysierte er sein Spieljahr, das er mit acht Play-off-Scorerpunkte (5 Tore, 3 Assists) stark abschloss. Davos schaffte den Klassenerhalt und belohnte Baumgartner mit einem Zweijahresvertrag.