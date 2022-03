Capitals-Trainer Barr: "Das ist ein starker Gegner. Großartig!"

... den Vorteil, dass der KAC bis Sonntag im Spielrhythmus war:

"Es kommt darauf an, was du daraus machst. Klagenfurt ist vielleicht ein bisschen schärfer als wir, aber wir wissen, dass unser Dienstagtraining ein herausforderndes sein muss, damit wir auch dorthin kommen."

...die Entwicklung der Mannschaft:

"Es war erstaunlich: Jeden einzelnen Tag arbeitest du an Verbesserungen. Dann werden Dinge besser wie zum Beispiel das Verhalten in der Defensiv-Zone. Dann bist du damit zufrieden und schaust auf andere Dinge. Und dann wird das eine wieder schlechter. Aber die Spieler haben sich individuell verbessert und als Team haben wir unser System so entwickelt, dass wir wissen, was zu tun ist, um Spiele zu gewinnen."

... Aberglaube und Play-off-Rituale:

"Ich habe einmal einen blauen Anzug getragen, dann haben wir gewonnen. Dann habe ich ihn nochmal getragen und wir haben verloren. Du kommst an einen Punkt, da merkst du, dass es nichts ändert. Ich lasse mir jetzt den Bart wachsen. Die Spieler auch. Manche schaffen es aber noch nicht. Es ist eine gute Sache für Spieler. Als Spieler war ich sehr abergläubisch, aber das hört mit dem Alter auf."