Ukraine-Krieg: Ersetzt Österreichs Eishockey-Team jetzt Russland?

Wer Österreichs Eishockey-Teamchef Roger Bader kennt, der weiß, dass er nichts dem Zufall überlassen will. Also begann er bereits am Montag, sich mit allen Möglichkeiten zu beschäftigen. Der Eishockey-Weltverband IIHF schloss gestern alle Nationalteams von Russland und Belarus von den Weltmeisterschaften des Jahres 2022 aus. Die Senioren-Teams von der WM im Mai in Finnland genauso wie das U20-Team von der WM in Kanada im August. Außerdem wurde den Russen die Austragung der U20-WM im Dezember in Nowosibirsk untersagt.

Noch keine Entscheidung traf der Weltverband hinsichtlich des Ersatzes von Russland und Belarus. Ein finnisches Medium berichtete, dass die beiden letzten Absteiger an der WM 2022 teilnehmen werden: Österreich soll demnach den 27-fachen Weltmeister in der Gruppe A ersetzen, Frankreich würde in Gruppe B statt Belarus kommen.