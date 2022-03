Warum der KAC trotz Platz acht optimistisch ins Pre-Play-off geht

Mit fünf Niederlagen in den letzten fünf Spielen des Grunddurchgangs rutschte Meister KAC aus den Top-6 und muss als Achter in die erstmalig in der ICEHL ausgetragenen Pre-Play-offs. Dort trifft er ab Mittwoch in der Best-of-three-Serie auf den Neunten HCB Südtirol – die Neuauflage des Finalduells 2021. Meister gegen Vizemeister um einen Platz im Viertelfinale ist ein echter Leckerbissen in dieser Eishockey-Woche.

In Klagenfurt herrscht trotz der zuletzt schlechten Resultate eine gewisse Gelassenheit. Am Mittwoch gegen Südtirol werden außer Bischofberger und Backup-Goalie Holzer alle mit von der Partie sein. Also auch Thomas Koch, dessen Rückkehr sich um eine Woche verzögert hat.