Golf-Sensation Straka: Amerikanischer Außenseiter, Wiener Ehrenmann

Die große Golf-Welt sieht den Austro-Amerikaner noch immer als eine Art extraterrestrischer Außenseiter an. 2019, in seiner ersten Saison auf der PGA-Tour, stellte die Fachzeitschrift Golf Digest den Jungprofi vor mit der Schlagzeile: "Der unbekannteste Name auf der Ergebnistafel." Und selbst im aktuellen Ergebnisbericht am Sonntag wurde auf der offiziellen Tour-Website die Frage aufgeworfen: "Wie viele Österreicher kennt man mit einem Südstaaten-Akzent?"

Tatsächlich hat Sepp Straka alles andere als eine typische Golf-Karriere hingelegt - weder in den USA, noch in Europa. Der Zufall hat dabei nicht nur an jenem Tag im Salzburger Golf-Shop eine entscheidende Rolle gespielt.