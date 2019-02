Österreichs erster PGA-Profi: "Vermisse ein gutes Schnitzel"

Was kann man sich von solchen Stars abschauen?

Prinzipiell sollte man schon immer auf sein Spiel konzentriert sein, aber ich muss gestehen, dass es mir schwer gefallen ist, Adam nicht zuzusehen. Weil er fantastisches, fehlerfreies Golf gezeigt hat. Wissen Sie aber, was das Schönste daran gewesen ist?

Was denn?

Ich habe mich erinnert, dass mein Bruder und ich ihn als Teenager auf einem Flughafen getroffen und ein Foto gemacht haben. Und ein paar Jahre später spiele ich Seite an Seite mit ihm ... unglaublich.

Wie viel fehlt Ihnen auf die Allerbesten?

Solche Spieler auf eine Runde zu schlagen, ist nicht die ganz große Kunst. Die Konstanz, und zwar Turnierwoche für Turnierwoche, ist es, was sie noch abhebt von vielen anderen.

Sie sind mit 14 mit den Eltern in die USA übersiedelt. Wie groß war der Kulturschock?

In Wien hatten wir 30 Schüler in der Klasse. In Amerika bist du plötzlich in Kursen und hast quasi 700 Mitschüler. Das war schon eine gewisse Umstellung.

Nach der High School ging es mit einem Golf-Stipendium auf das College nach Georgia. Konnten Sie das Uni-Leben trotzdem genießen?

Es gab keinen Drill im Training. Man muss aber dazu sagen, dass die Golfer nicht die Helden auf dem College sind, eher die Footballer. Bei den College-Partys bin ich nicht zu kurz gekommen.

Auf dem College hat man Ihnen auch den Spitznamen „The Ox“, der Ochse, verpasst. Wie kam es dazu?

Der stammt aus dem Film Stripes (im Deutschen: „Ich glaub’ mich knutscht ein Elch!“, Anm.) mit John Candy. Sein Charakter heißt Dewey „Ox“ Oxberger. Meinen Coach habe ich an Ox erinnert.

Ist es für Sie Privileg oder Bürde, der erste Österreicher auf der PGA-Tour zu sein?

Es ist in jedem Fall eine Ehre. Das ist etwas, das immer mit meiner Person verknüpft sein wird.

Was vermissen Sie an Österreich?

Ein gutes Schnitzel vermisse ich. Es ist nicht einfach, in den Staaten ein gutes Schnitzel zu bekommen.