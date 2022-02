Straka gewinnt als erster österreichischer Golfer PGA-Turnier

Historischer Tag für Österreichs Golfsport: Der Austro-Amerikaner Sepp Straka gewann das Honda Classic in Palm Beach Gardens und holte damit nicht nur seinen ersten Sieg auf der prestigeträchtigen PGA-Tour, sondern sorgte auch für den Premierenerfolg eines Österreichers. Vom üppigen Preisgeld beim Event im US-Staat Florida wird der 28-Jährige etwa 1,44 Millionen Dollar (1,28 Mio. Euro) einstreifen. Der Steirer Matthias Schwab beendete das Turnier am Sonntag als Siebenter.

Der 28-Jährige Straka, der bei den Olympischen Sommerspielen in Tokio Rang 10 belegt hatte, ist gebürtiger Wiener, zog aber schon als Jugendlicher in die USA und besitzt beide Staatsbürgerschaften. 2017 spielte er erste Profiturniere auf der zweitklassigen Web.com-Tour, wo er 2018 sein erstes Turnier gewann. Für das Jahr 2019 qualifizierte er sich als erster Österreicher für die nordamerikanische PGA-Tour – und erspielte sich nun dort den ersten Turniersieg erst durch den letzten Put am 18. Loch.

Der 1,90 Meter große Longhitter, der auch einen Zwillingsbruder hat, trägt wegen seines guten Appetit den Spitznamen "The Ox". Der aktuelle Erfolg wird ihm zweifellos schmecken.