5 Orte zum Golfen, die einen besonderen Reiz haben

Golfen kann man auch indoor. Wie das funktioniert, zeigt die 1st Golf Show zum mittlerweile dritten Mal in die Marx-Halle in Wien Landstraße. Die Ausstellung für Golffreunde tut heuer ihr Bestes, einen 18-Loch-Golfplatz nachzuahmen. Inklusive spielbarer Flächen wie dem Bauerngolf Parcours, der Kids Golf Area und dem Indoor Golf Simulator.

Besucher begeben sich linear in eine Richtung von Stand zu Stand. Vertreten sind unter anderem Golfdestinationen in Spanien, Tschechien und Italien, Mode- und Sportartikelhersteller. Einmal an den Ausstellern vorbeigegangen, gibt es kein Zurück. Zwischendurch bietet sich das zentrale „Clubhouse“, die Bühne, als Verschnaufmöglichkeit an – dort soll es Talks mit Größen des Sports wie Michael Torres geben.

Highlights sind unter anderem die Vorstellung des selbstdenkenden Golfballs von Bridgestone und das Aperitivo Jazz am Sonntag mit Live-Musik. FĂĽr Nachwuchsgolfer gibt es die Gelegenheit, sich vom Profitrainer Martin Rentenberger wertvolle Tipps zu holen.

KURIER ReiseGenuss verlost an Golfer und Golferinnen 3 x 2 Eintrittskarten zur „1st Golf Show“ am 12. und 13. März. Wer gewinnen will, schreibt mit dem Betreff „Golf Show“ an reise@kurier.at.