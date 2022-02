2,9 Milliarden Dollar aus Saudi-Arabien, doch die Golfstars lehnen ab

Verhandelt wurde zunächst äußerst diskret, den involvierten Personen war wohl klar, welche Sprengkraft die Ankündigung der neuen Liga hat. Immerhin haben alle Spieler Verpflichtungen bei den anderen Touren, allen voran der US-PGA-Tour.

"Die Nicht-so-Super-Liga"

Die Unterschriften von zwanzig Topspielern wollte man zumindest haben, ehe man an die Öffentlichkeit geht. Doch dazu sollte es gar nicht erst kommen. In den vergangenen Tagen taten sich immer mehr undichte Stellen auf. So entstand eine nicht mehr zu kontrollierende Flut an Meldungen und Dementi, die die neue Super-Liga mitreißen sollte. „Die Nicht-so-Super-Liga“, sagt dazu Rory McIlroy scherzhaft.

Das Wort des nordirischen Stars hat Gewicht in der Szene, er war einer der ersten, der sich klar gegen die Pläne aus Saudi-Arabien aussprach und zur PGA-Tour bekannte: „Jeder sieht doch, dass es um reine Geldmacherei geht. Das ist okay, wenn man nur Golf spielt, um Geld zu verdienen. Ich spiele aber Golf, um meinen Platz in der Golf-Historie zu festigen.“