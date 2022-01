Österreichs Golfer auf Tour: Veteran, Wahlamerikaner, Abenteurer

Wie lockt man Sportmillionäre in die Wüste? Mit Geld. Acht Millionen US-Dollar werden von Donnerstag bis Sonntag beim Golfturnier in Abu Dhabi ausgespielt. Die Aussicht auf üppiges Preisgeld zog etliche Stars der Szene an. Die DP World Tour, die bis zur vorigen Saison noch European Tour hieß, startet mit dem Topturnier in das Jahr 2022.

Zum ersten Mal schlagen bei einem Event der großen Rolex-Turnierserie drei Österreicher ab. Damit enden aber auch schon die Gemeinsamkeiten. Saisonziele und -routen könnten unterschiedlicher kaum sein. Ein Überblick:

Bernd Wiesberger

Österreichs Nummer eins ist ein Veteran auf der Tour. Der 36-jährige Burgenländer startet in Abu Dhabi in seine 13. Saison, in der er seine 300. Turnierteilnahme feiern wird. Dennoch ist etwas anders: Wiesberger steht als Ryder-Cup-Spieler noch stärker im internationalen Interesse.