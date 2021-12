Corona-Odyssee aus Südafrika: "Kein Land der Welt wollte uns"

Für drei gut dotierte Bewerbe in Serie war der 32-Jährige in Südafrika qualifiziert gewesen. Dazu sollte es nicht kommen. Zwei wurden ersatzlos gestrichen, das erste Turnier um einen Tag verkürzt. Es ging zu dem Zeitpunkt längst nicht mehr um Birdies und üppige Siegerschecks, sondern nur mehr darum, irgendwie das Land zu verlassen. Omikron hieß der Spielverderber. "Als am Donnerstagabend Südafrika von Großbritannien auf die rote Liste gesetzt wurde, gab es für viele kein Halten mehr", beschreibt Nemecz die Situation vor Ort.

Chaos und Ironie

Die britischen Golfer waren längst am Flughafen, da spielte er noch seine letzte Runde zu Ende. Den ursprünglichen Plan der Tour, alle Spieler mit einem Flieger nach Dubai zu bringen, machten die Behörden im Emirat zunichte. "Kurz vor Abflug wurde uns die Landeerlaubnis verwehrt." Was nicht einer gewissen Ironie entbehrt, ist doch das Logistik-Unternehmen DP World seit wenigen Wochen Haupt- und Namenssponsor der Turnierserie. Für Ironie waren Nemecz und Kollegen in diesem Moment nicht empfänglich, denn "auch kein anderes Land wollte uns 120 Spieler aus 19 Nationen einreisen lassen".