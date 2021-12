Handball-WM: Die bemerkenswerten Karrieren der Österreicherinnen

Ladys first heißt es wieder im österreichischen Handball. Während die Herren im Jänner bei der EM zum neunten Mal seit 2010 an einem Großereignis teilnehmen werden, kehren die Damen diese Woche nach langer Abwesenheit zurück auf die große Bühne. Mit einem Durchschnittsalter von 24,8 Jahren wird der Auswahl eine glänzende Zukunft in Aussicht gestellt. Wenngleich das Team vorerst ohne Teamchef auskommen muss: Bei Herbert Müller fiel ein Corona-Routinetest positiv aus, zudem gibt es zwei Verdachtsfälle.

Neben China zum Auftakt am Donnerstag (18 Uhr/ORF1) warten in Gruppe H im spanischen Torrevieja am Samstag Argentinien (18 Uhr) und am Montag Gastgeber Spanien (20.30/jeweils live ORF Sport+). Was das Team neben seiner Jugend auszeichnet, sind die vielfältigen Charaktere mit zum Teil außergewöhnlichen Lebenswegen.