Capitals starten in Wien ins Play-off, KAC oder Bozen scheidet aus

Das Vorspiel ist endlich zu Ende, jetzt geht es in der ICE Hockey League ans Eingemachte. Am Sonntag fand die letzte Runde statt, es und fielen die letzten Entscheidungen.

In Wien sicherten sich die Capitals mit einem verdienten 4:0-Erfolg gegen Ljubljana im direkten Duell den vierten Platz. Somit starten die Wiener im am 9. MĂ€rz beginnenden Viertelfinale mit einem Heimspiel. Den Gegner kennen sie noch nicht, aber es wird wohl der unangenehmste werden. Denn als Vierte mĂŒssen die Capitals gegen jenes Team antreten, gegen das die Top 3 nicht spielen wollen.

Siebentes Shutout von Starkbaum

Die Capitals waren vor 3.000 Zuschauern in Kagran das effizientere Team. Meyer (8. und 17.) sowie Lowry schossen eine frĂŒhe 3:0-FĂŒhrung heraus, verwalteten dann gut, hatten bei einem Stangentreffer von Leclerc (31.) auch GlĂŒck und mit Starkbaum einen erneut starken Tormann. Bradley stellte am Ende auf 4:0 (57./EN). FĂŒr Nationalteamkeeper Starkbaum war es der siebente Saisoneinsatz, bei dem er kein Gegentor erhielt. „Die Shutouts sind ein schöner Nebenerfolg. Aber der Play-off-Einzug und der Heimvorteil im Viertelfinale sind wichtiger. Jetzt ist alles möglich“, sagte der 36-JĂ€hrige.

Am kommenden Mittwoch beginnen die Pre-Play-offs der ICEHL. In zwei Best-of-three-Serien trifft Znojmo auf Graz und in der Finalneuauflage der KAC auf den HCB SĂŒdtirol. Der Meister oder der Vizemeister wird also vor dem Viertelfinale in die Sommerpause gehen. Der Sieger dieses Duells wird wohl jener sein, der von den Top 3 des Grunddurchgangs eher nicht gepickt wird und somit am 9. MĂ€rz der Gegner der Capitals sein wird.

Wiens Trainer Dave Barr wirkt gelassen: „Diese Gruppe weiß jetzt, wie man Spiele gewinnt. Wir haben gelernt, dass die Defensive Spiele entscheidet.“

Villach in der Champions Hockey League

Im Spitzenspiel zwischen Villach und Salzburg sicherte sich der VSV mit einem 3:2 Rang zwei und somit den zweiten Startplatz in der Champions Hockey League.