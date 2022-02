Bundesliga live: So steht es bei den vier Sonntag-Spielen

Nach dem Out im Europacup muss Rapid in der Bundesliga gleich den nächsten Rückschlag verhindern. Die Hütteldorfer stehen drei Tage nach dem 0:2 bei Vitesse Arnheim beim Gastspiel bei der WSG Tirol am Sonntag im Kampf um einen Platz in der Meistergruppe unter Zugzwang. Ein Verpassen der Top sechs wäre noch bitterer als das Ausscheiden im Conference-League-Sechzehntelfinale, da man zuvor das internationale Saisonziel schon erreicht hatte.

„Es ist gut, dass wir in drei Tagen gleich wieder ein Spiel haben“, sagte Abwehrspieler Kevin Wimmer nach der Niederlage am Donnerstagabend im GelreDome. Eine erschreckend schwache Abwehrleistung vor der Pause in einer scheinbar nicht funktionierenden Dreierkette sowie absolute Harmlosigkeit in der Offensive ließen das Selbstvertrauen der Wiener allerdings alles andere als steigen. Hinzu kommen die Reisestrapazen, obwohl die durch einen Direktflug von Weeze in Deutschland - unweit der niederländischen Grenze - nach Innsbruck noch am Freitag so gering als möglich gehalten wurden.