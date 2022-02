Die Austria bejubelt Elferheld Pentz beim 1:0-Sieg gegen den WAC

Hier regiert der FAK. Die Austria-Fans bejubelten am Ende eines packenden Spiels den dritten Sieg im Frühjahr, die Veilchen schlugen den WAC 1:0 und benötigen in der nächsten Runde in der Südstadt bei der Admira ein Remis, um die Meistergruppe zu erreichen.

11.000 Zuschauer kamen in die Generali-Arena, sie teilten mit der Mannschaft das zuletzt gewonnene Selbstvertrauen und die Zuversicht, die Meistergruppe erreichen zu können. Da auch die Gäste aus Wolfsberg ob ihrer guten Tabellenplatzierung (2.) mit viel Überzeugung ausgestattet nach Wien gereist waren, entspann sich ein flottes und unterhaltsames Spiel.