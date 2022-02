"Das war eine unglaubliche Leistung von Lochoshvili"

Knapp vor dem Ende war es völlig still in der Generali-Arena, als Georg Teigl in einem Zweikampf das Knie eines Gegenspielers ins Gesicht bekam.

Der Austrianer ging bewusstlos zu Boden, WAC-Verteidiger Lochoshvili reagierte blitzschnell und leistete Erste Hilfe. Teigl kam wieder zu Bewusstsein, ging mit Hilfe vom Feld und wurde sofort ins Krankenhaus gebracht.

Die Austrianer umarmten noch auf dem Platz Lochishvili und bedankten sich damit für dessen flottes Eingreifen. Torhüter Patrick Pentz: "Das war menschlich ganz großartig von ihm, danke dafür."