Erster Sieg für Sturm, Klagenfurt vergibt Vorentscheidung

Es ist vollbracht: Im dritten Anlauf feierte Sturm Graz endlich den ersten Sieg im Frühjahr. Im Steirer-Derby gegen Hartberg dauerte es jedoch lange, bis die Mannschaft von Trainer Ilzer ihre Überlegenheit in Tore ummünzen konnte. In der ersten Halbzeit fanden Affengruber (21.) und Jantscher (45.) ihren Meister noch in Keeper Swete. Nach Seitenwechsel sorgten zunächst Hierländer (56.) und dann Wüthrich (75.) für klare Verhältnisse. Schließlich durfte auch Höjlund noch jubeln, der Däne verwertete einen Elfmeter zum 3:0-Endstand (90.). Die Bilanz des 19-jährigen Neuzugangs kann sich sehen lassen – es war sein vierter Treffer im dritten Spiel.

Hartberg muss auf den ersten Sieg im Jahr hingegen warten. Nach der gestrigen Niederlage ist auch klar, dass die Mannschaft von Coach Russ keine Chance mehr auf die Meistergruppe hat.