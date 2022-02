0:2 gegen Admira: Neunte Niederlage in Folge für Altach

Vor dem Abstiegskampf lag der Fokus auf dem Krieg in der Ukraine. Alle 22 Spieler mit der Botschaft „Frieden“ in verschiedenen Sprachen hatten sich versammelt. Danach war in Altach nicht zu übersehen, dass der Videoschiedsrichter im Einsatz ist. Bereits in Hälfte eins musste VAR Grobelnik dem schwachen Schiedsrichter Heiß helfen. Zuerst sah der Referee ein Gaudino-Foul erst nach Videostudium, dann eines von Kerschbaum.

Die folgenden Elfmeter waren nicht gut geschossen. Kerschbaum scheiterte an Altach-Goalie Casali, war aber der Schnellste beim Nachschuss und traf zum 0:1 (8.). Admira-Tormann Leitner konnte den Strafstoß von Nuhiu wegboxen (38.).

Der VAR wäre auch noch in Minute 19 gefragt gewesen. Nuhiu hatte sich gegen Leitner durchgesetzt, doch Heiß vermutete ein Foul des Ex-Rapidlers und pfiff ab, bevor der Ball noch zum 1:1 im Netz war. Deswegen stand es nach 47 Minuten und einem starken Mustapha-Solo 0:2.

Selbst das erste Tor unter Trainer Magnin blieb bei der neunten Altach-Pleite in Folge versagt: Monschein traf nur die Stange (81).