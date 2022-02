Lange Sperre für Rafael Rotter nach Horror-Foul

Eishockey-Stürmer Rafael Rotter von den Black Wings Linz ist als Cross-Check-Wiederholungstäter für sechs Spiele gesperrt worden. Das gab die ICE Hockey League bekannt. Der 34-Jährige hatte am Freitag in der Schlussphase des vorletzten Saisonspiels des Tabellenletzten gegen Fehervar (3:6) eine Spieldauerdisziplinarstrafe erhalten. Neben der Zwangspause sprach die Liga am Samstag auch eine Geldstrafe von 1.200 Euro aus.