Nach dem Europa-League-Aus: Trainer zieht in den Ukraine-Krieg

Die Welt blickt weiter geschockt in die Ukraine, wo Russland nach dem Einmarsch weiter unerbittlich Krieg führt. Die Ukrainer leisten aber weiter Widerstand und kämpfen seit Tagen gegen die russische Armee. Einer davon ist auch Yuriy Vernydub. Dieser ist Trainer von Sheriff Tiraspol, eines Fußball-Klubs aus Moldawien. Tiraspol hatte zuletzt für Aufsehen gesorgt, als man in der Gruppenphase der Champions League Real Madrid bezwungen hatte.

Man beendete die Gruppe als Dritter und stieg in die Europa League um, dort kam nun am vergangenen Donnerstag gegen Braga das Aus. Kurz danach wechselt Trainer Vernydub also nun von der Seitenline des Fußballplatzes auf das Schlachtfeld in der Ukraine. Er unterstützt seine Heimat im Kampf gegen Russland. Das meldete zuletzt das Portal "Zorya Londonsk" auf Social Media.