Capitals-Coach Barr tobte: "Das ist nicht zu akzeptieren"

Capitals-Coach Dave Barr sieht man selten richtig sauer. Doch nach dem 3:5 am Dienstag gegen Red Bull Salzburg lie├č der Kanadier seinem ├ärger freien Lauf: ÔÇ×Wir wurden besiegt, weil der Gegner mehr gearbeitet hat. Das ist nicht zu akzeptieren. Ein paar Spieler sind nur herumgestanden. Wenn wir ein solches Spiel gewinnen wollen, dann brauchen wir alle.ÔÇť

Das hat gesessen. Die Wiener sind weiterhin Vierter, m├╝ssen aber auf die direkte Play-off-Qualifikation warten. In den Spielen in Ljubljana (Donnerstag), bei Pustertal (Freitag) und im Heimspiel gegen Ljubljana am Sonntag muss gepunktet werden. Coach Barr ging ├╝brigens davon aus, dass seine Kabinenansprache ÔÇ×├╝berall in der HalleÔÇť zu h├Âren war. Diese war mit 2.600 Zuschauern wieder halbwegs gut besetzt.