Die Eishockeyliga im dichten Nebel auf der Zielgeraden

Ex-Capitals-Stürmer Rafael Rotter erteilte einem Transfer vor dem Play-off eine Absage. „Ich werde den Vertrag in Linz in den letzten Spielen erfüllen.“ Da sich am Mittwoch das Transferfenster schließt, ist für Rotter die Saison am Sonntag zu Ende. Nach seiner Knieoperation wäre das Risiko für einen neuen Verein und auch für ihn im Play-off zu hoch. Für die nächste Saison ist beim 34-Jährigen alles offen.