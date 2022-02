Von Shiffrin bis zur Skisprung-Farce: Die Tops und Flops bei Olympia

+ Die Sportanlagen

Sotschi 2014, Pyeongchang 2018, und nun Peking 2022 – bei all diesen Olympischen Winterspielen wurde geklotzt und nicht gekleckert. Ob die futuristische Sprungschanze oder der vollkommen überdachte Eiskanal – die sündteuren chinesischen Sportstätten verdienten sich eine Goldmedaille. Die olympischen Skipisten waren anspruchsvoller als gedacht und brachten vor allem spektakuläre Speedrennen. Fraglich nur, wie oft der Weltcup in den nächsten Wintern in China Station machen wird.

+ Leif Nordgren

Die moderne Kommunikationstechnik machte es möglich, dass der US-Biathlet im Olympischen Dorf in China live die Geburt seiner ersten Tochter in Vermont miterleben durfte. „Presswehen übers Smartphone“, war nur eine der Headlines über Leif Nordgren, der in seinen Rennen 87. und 83. wurde. Aber man kann’s verstehen, dass der Jung-Papa vielleicht nicht ganz bei der Sache war.