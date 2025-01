Rekordquoten und Rekordvorsprung: ÖSV-Adler schweben in ungeahnten Höhen

Wenn es stimmt, dass man aufhören sollte, wenn es am schönsten ist, dann müsste Andreas Widhölzl schleunigst das Weite suchen. Viel besser und schöner kann es für ihn als Chefcoach der österreichischen Skispringer eigentlich nicht mehr werden.

Drei Österreicher ( Daniel Tschofenig, Jan Hörl, Stefan Kraft ) im Endklassement auf dem Podest, getrennt nur durch läppische 4,1 Punkte oder umgerechnet 2,27 Meter – dieses phänomenale Ergebnis wird Eintrag in die Geschichtsbücher des Skispringens finden.

Euphoriewelle

Widhölzls Weitenjägern und Trophäensammlern ist in den letzten Tagen das gelungen, wonach sich die ÖSV-Kollegen aus dem alpinen Skilager vier Wochen vor der Heim-WM in Saalbach-Hinterglemm so sehnen.

Sie sind auf einer Erfolgswelle unterwegs und haben hierzulande eine Euphorie ausgelöst, wie sie das Skispringen in dieser Form zuvor noch nicht erlebt hat. Nicht einmal zu Glanzzeiten der sogenannten Superadler rund um Gregor Schlierenzauer und Thomas Morgenstern.