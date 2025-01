Nach dem Tournee-Triumph der ÖSV-Stars: Artisten, Adler und Attraktionen

Für den Schweizer Routinier war seine 26. Tournee schon nach einem Sprung Geschichte. Nach dem 51. Platz in der Qualifikation von Oberstdorf stieg der 43-Jährige vorzeitig aus der Tournee aus. Warum tut sich der vierfache Olympiasieger das alles überhaupt noch an?

Das kann doch nicht mit rechten Dingen zugehen, da muss etwas faul sein im Staate Österreich. Die ÖSV-Springer seien in erster Linie deshalb so erfolgreich, weil sie bei den Anzügen tricksen, mutmaßte die Konkurrenz. Die Schummelvorwürfe sind nichts als heiße Luft . Die Anzüge der Österreicher wurden regelmäßig überprüft, die FIS-Kontrollore hatten nichts zu beanstanden und gaben immer grünes Licht.

11,0 Ryoyu Kobayashi

18., 28., 20., 24. – das sind keine Resultate für jemanden, der die Tournee schon drei Mal gewonnen hat. Die Lichtgestalt fristete ein Schatten-Dasein, von der erfolgreichen Titelverteidigung war Kobayashi in etwa so weit entfernt wie seine Heimat Japan von Bischofshofen.

16,5 Die Deutschen

Die Sehnsucht war groß nach dem ersten deutschen Tourneesieg seit 2001/’02. Immerhin reiste Pius Paschke als Dominator und Weltcupleader zum ersten Springen nach Oberstdorf und mit Andreas Wellinger gab es noch ein weiteres heißes Eisen. Doch wie immer in den letzten Jahren folgte rasch das böse Erwachen aus den Tournee-Träumen: Die Deutschen enttäuschten und brachten in der Endwertung keinen Springer in die Top 5.

18,0 Maximilian Lienher

Der ORF-Kameraspringer riss am Bergisel in der Qualifikation eine wilde Brez’n. Nach dem Bauchfleck im Auslauf musste der Tiroler ins Spital und an der Lippe genäht werden. Trotzdem setzte sich Lienher tags darauf mit ramponiertem Gesicht wieder auf den Zitterbalken und präsentierte bei seinem gelungenen Kamerasprung spektakuläre Bilder. Chapeau.